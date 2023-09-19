صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جديدة بتعيين قيادات جامعية في عدة من الجامعات الحكومية، من بينها جامعة بنها، وجامعة دمياط.

تعيين قيادات جامعية جديدة

وشملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية، كلا من: الدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي رئيسًا لجامعة دمياط.

كما شملت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية، كلا من الدكتور أشرف محمد أحمد حينجل رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور محمد عطية محمد البيومي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد حمادة نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة أيضا: الدكتور محمد زكي علي أحمد عميدًا لكلية الطب جامعة اسوان، والدكتور عمرو أحمد عبدالهادي عبدالفتاح عميدًا لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان.

كما تضمنت قرارات تعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية الدكتور عبد اللطيف هشام عبداللطيف علي عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 الجديد، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.