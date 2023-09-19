اقتصادي يكشف توقعه لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في شركة إي جي هيرميس، أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1 % وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.



وأوضح في مداخلة هاتفية عبر عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية، وإنما أيضًا إيجاد حلولًا لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.



وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولار للبرميل يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع.



وتوقع باشا أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤا بالأخص على أساس شهري لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية ومن ثم أثيرها على معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار.