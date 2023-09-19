غدا.. محاكمة عامل محارة بتهمة إنهاء حياة شقيقته لسرقتها في بولاق الدكرور

تواصل محكمة جنوب الجيزة غدًا الاربعاء ، دعوى اتهام عامل محارة متهم بقتل شقيقته بإيشارب لسرقتها في بولاق الدكرور.

غدا ..محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته بإيشارب لسرقتها في بولاق الدكرور

وكشف أمر الإحالة المتهم فاروق.أ في يوم 28 أبريل من العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها، وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها، واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي " المبين وصفا بالأوراق والمملوك لـ نورا ا بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.