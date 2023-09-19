" سفراء مشواري " ورشة عمل تدريبية بشباب ورياضة الدقهلية

نفذ اليوم الثلاثاء مركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة فعاليات تدريب برنامج سفراء مشواري بعنوان نشر الوعى المائى وسلامه ومأمونية المياه وذلك.للفئة العمرية من 10الى 14سنة

قام بالتدريب بمركز شباب الخيارية احمد شريف ، تسنيم الصعيدى ، أية صلاح ، مروة عوض سفراء ببرنامج مشواري بوزارة الشباب والرياضة، ، بمتابعة عصام رمضان منسق البرنامج، ومدرب المشروع الدكتور أحمد الجزار .

وتستهدف فعاليات برنامج سفراء تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء من خلال المهارات الشخصية "التفكير الايجابي، والأساليب التحفيزية ،التقبل،تعلم كيفية التعلم، وحفز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، أن الورشة تعمل على تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمه للحياه العمليه والتعامل مع الآخرين والقيام بتنفيذ المشروعات وحيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجى برنامج مشواري من الشباب المميز.

الجدير بالذكر أن التدريب مجاني، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة و منظمة اليونيسيف العالمية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.