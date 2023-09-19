21 سبتمبر صرف رواتب المعلمين والعاملين بتعليم أبوتشت

صرح المحاسب أسعد المحرزي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بإدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، بانه تم دفع رواتب جميع المعلمين والعاملين بإدارة أبوتشت التعليمية لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم دفع البدل النقدي وبعض الأحكام علي ان يكون بداية الصرف يوم ٢١ سبتمبر الجاري.

وأشار المحرزي الي أن الإدارة المالية الممثلة في الوحدة الحسابية ووحدة الماهيات لا تدخر جهدا في انهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين و العاملين بالحقل التعليمي بأبوتشت وتسعي جاهدة في تذليل المعوقات التي تؤدي الي تأخر عمليات الصرف للمبالغ المالية.

ووجه تحية الشكر والتقدير الي ممثلي وزارة المالية لدي إدارة أبوتشت التعليمية السيدة نجاح حسن عبدالرحيم رئيس قسم الحسابات والسيد علاء ابوالمعارف وكيل القسم لما بذلوه من جهد في توفير الاعتمادات المالية وسرعة انهاء إجراءات الدفع لمستحقات المعلمين والعاملين بإدارة أبوتشت التعليمية.