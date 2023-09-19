طقس حار على القاهرة الكبرى.. حالة الجو ودرجات الحرارة الأربعاء

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء على محافظات الجمهورية.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 20 سبتمبر، وتوقعت أن يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظهور السحب المنخفضة صباحًا

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة صباحًا مما تساعد على تلطيف الأجواء، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن انخفاض في نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد فيما يتعلق بحالة الطقس غدًا الأربعاء، إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرص لتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مشيرة إلى انتشار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.