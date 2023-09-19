محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بحي شرق أسيوط والذي تقيمه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 ٪ تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر والذي يستمر في الفترة من 19 سبتمبر حتى 25 سبتمبر 2023 تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ومحافظ الإقليم .. حضر الافتتاح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير مركز المعلومات ووحدة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم وعبدالطيف فضالة رئيس حي شرق.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المعرض التي تضم (قسم الملابس والأحذية بتخفيضات تصل إلى 40% ، وقسم الأدوات المدرسية والحقائب المدرسية بمختلف أنواعها بتخفيضات تصل إلى 30%) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى المحافظ ببعض الأهالي والطلاب وأطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها كما شهد بعض الفقرات الفنية لأطفال روضة مدرسة درية الحسيني الابتدائية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وللقائمين على المعرض لتفعيلهم المشاركة المجتمعية ومساهمتهم فى توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي مشيدًا بالمعروضات التي شاهدها بالمعرض معلنًا دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار مضيفًا إنه تم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن معرض "أهلا مدرستي" هذا العام من أكبر المعارض التي تم تنظيمها بالمديرية بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى إنه تم وجارى فتح 11 معرض للمستلزمات المدرسية بالإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين ولتخفيف العبء عنهم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وبدعم مستمر من الوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومشاركته في افتتاح تلك المعارض.

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا

محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا مدرستي" لبيع المستلزمات المدرسية ضمن 11 معرضًا