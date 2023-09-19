تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس الأعلى للهيدروجين

حوافز إضافية للشركات الموقعة على العقود

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء «المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر» يأتى فى إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء كيان مؤسسى يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوى.

أكد رئيس الوزراء أنه من خلال هذا المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أنه من المقرر، فى وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

ووجه «مدبولى» بإطلاق حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التى ستقوم بتوقيع العقود النهائية شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذلك جاهزيتها للبدء الفورى للتنفيذ.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر، من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالى للاتفاقيات الإطارية التى تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وكذا أبرز الجهود المنفذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ«الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر».

وأوضحت «المنشاوى» أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ملزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصرى بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا، فضلا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 37 مليون طن سنويا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة فى العمليات التشغيلية.

وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية»؛ لتلقى الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتى الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقى الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر.

