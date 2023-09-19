ميلان ونيوكاسل.. تعادل سلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة ميلان الإيطالي ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المواجهة الجارية على ملعب ستاد جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ميلان ونيوكاسل تعادل سلبي

شهد الشوط الأول أكثر من 15 محاولة من جانب نادي ميلان بينما كان الاستحواذ لصالح نيوكاسل يونايتد.

أخرج الحكم بطاقة صفراء وحيده على اللاعب دافيد كلابريا نجم النادي الإيطالي، والتي حصل عليها في الدقيقة 40.

بتلك النتيجة يكون نادي ميلان على صدارة ترتيب المجموعة السادسة بنقطة وحيدة، وهو نفس رصيد نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة باريس سان جيرمان أمام نادي بوروسيا دورتموند في مجموعة قوية للغاية.

بدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانيدز، مالك ثياو، توموري، دافيد كالابريا

الوسط: توماسو بوبيجا، راضي كرونيتش، روبن لوفتوس-تشيك

الهجوم: لياو، جيرز، تشوكويزي

بينما جاء تشكيل نيوكاسل أمام ميلان مكون من:-

حراسة المرمى: نيك بوب

في خط الدفاع: تريبر، فابيان شار، سفين بوتمان، دان برون

في خط الوسط: برونو كيمارايس، ساين لونجستاف، تونالي

في خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون، إيسكا