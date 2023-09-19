إيناس نور تشيد بأبطال مسرحية الدار

صرحت الفنانة إيناس نور، قائلة : " لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الفن ودوره في بناء مجتمع أفضل وأرقى ، حيث أن دور الفن مهم جداً خاصة على خشبة المسرح " .

وأضافت قائلة : أتذكر ما قاله رائد المسرح الروسي ( أنطون بافلوفيتش تشيخوف ) حينما قال :

" ليس هناك من فن أو علم يستطيع التأثير في النفس البشرية بتلك القوة والصدق كالمسرح " .

وأكدت الفنانة إيناس نور، قائلة: " أن المسرح الشبابي يمثل خطاً مهماً لدعم الحركة الفنية والثقافية في الأوساط الشبابية سواء في مصر أو مختلف أنحاء الوطن العربي ، حيث أن الشباب فئة هامة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ، لذلك يجب دعم الشباب على جميع الأصعدة " .

وأشارت إلى أهمية إحياء الحركة المسرحية لدى المدارس والجامعات والمعاهد والأندية والمراكز الشبابية .



وقد أشادت الفنانة إيناس نور، بأبطال مسرحية الدار، قائلة : " الإبداع لا يتوقف ... الإبداع توهج علي خشبة مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ... لقد أبهر شباب فريق Talent الجمهور حينما قدموا عرضاً مسرحياً مميزاً على خشبة مسرح ساقية الصاوي بالزمالك ... حيث إستطاعوا أبطال مسرحية " الدار " أن يخلقوا إنسجاماً بين مختلف ثقافات الجمهور ومختلف أعمارهم " .

وأكدت " إيناس نور " قائلة : " لقد قدموا عرضاً فنياً راقياً ، ليترك قيمة فنية تقدم رسالة فكرية وثقافية " .

وشددت " إيناس نور " قائلة : " يجب أن نقدم فناً هادفاً يحمل رسالة من خلال شباب المسرح ، ويجب تبني المواهب والطاقات الإبداعية عند الشباب في مختلف المجالات ، وتنميتها وإستخدامها في صناعة منتجات إبداعية متنوعة " .



مسرحية " الدار " من تقديم فريق Talent ، وبطولة كلاً من : " دعاء أحمد " في دور " سناء " ، " حسن محمد " في دور " سامي " ، " أحمد عبد الصبور " في دور " رحيم " ، " ياسر الحديدي " في دور " رأفت " ، " ماريان حلمي " في دور " نجوان " ، " إيهاب كفراوي " في دور " بيومي الطباخ " ، " إسلام رؤوف " في دور " شفيق " ، " حمدي المحمدي " في دور " وحيد " ، " أحمد عويس " في دور " دكتور عاطف " ، " ماريا جورج " في دور " هيام " ، " رشا عطا الله " في دور " عايدة " ، " منى أنسي " في دور " سوزان " ، " عبد الرحمن عبد العليم " في دور " زيزو " ، " سلمى يوسف " في دور " أم عبده " ، " جيجي فاروق " في دور " تحية " ، " أحمد فؤاد " في دور " كمال " ، " حاتم عبد الصمد " في دور " ثروت " ، " جرجس كمال " في دور " شرف " ، " محمد محمود " في دور " هيثم " ، " محمود الجابري " في دور " جلجل " ، " محمد جمال " في دور " أبو رامي " ، والفنانة والمخرجة " عزة الحلواني " فى دور " جميلة " ، والفنان والمخرج " أحمد أبو عريشة " في دور " الضابط أيمن " ، والفنان والمخرج " محمد يسري " في دور " فتحي " ، بالإشتراك مع النجوم الصاعدة : " محمد " و " محمود علامة " في دور " رشاد " و " رشيد " ، سما أحمد في دور " سلام " ، مصطفى إسلام في دور " حاتم " ، " يوستينا هاني " في دور " نورا " ، " لوجين محمد " في دور " زينة " ، " رزان محمد يسري " في دور " جنات " ، وبالإشتراك مع رموز التحدي والأبطال من ذوي الهمم : " أحمد شعبان " في دور " سلامة " و " رانيا رضا " في دور " بسمة " .

والمسرحية من تأليف و إخراج / كريم حسين ، ودعايا وإعلان " محمد سعيد " ، وعلاقات عامة ومالية " دعاء أحمد " .