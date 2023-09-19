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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مايا دياب تتألق بالخيوط مستعرضة بخصر مكشوف

بوابة الوفد الإلكترونية

تنجذب النجمة اللبنانية مايا دياب للأزياء الجرئية اللافته غريبة التصميم التي تعكس أنوثتها على طريقتها الخاصة مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما وجدت.

وظهرت مايا دياب بإطلالة صيفية ناعمة، حيث ارتدت توب صمم من الخيوط الناعمة باللون الطوبي الغامق ونسقت عليه بنطال بنفس التصميم لتستعرض قوامها الممشوق.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل الناعم منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

 

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.

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