حرب عصابات في عرب العليقات.. الخرطوش يفقد 7 أشخاص البصر بالقليويبة| فيديو

العقارب تشير إلى الساعة العاشرة مساء، نظر رجل إلى التوقيت على هاتفه، وهمس في أذن 8 أشخاص بجواره، قائلا "هو ده اللي هنضربه"، وما هي إلا لحظات وخرجوا بأسلحتهم النارية والخرطوش وتعدوا على أفراد عائلة الفرماوي، وخطفوا نور عينيهم وأصابوا منهم 7 أشخاص بانفجار في العين.

"السيد الفرماوي"، يعمل مقاول، وأحد شباب قرية عرب العليقات مركز الخانكة محافظة القليوبية، يقف على أمام إحدى المقاهي يجهز معداته لعمل الغد، لا يدري أن هناك مؤامرة تُحاك في ظهره وعلى بعد خطوات منه، اقترب منه 9 أشخاص وبحوزتهم أسلحتهم النارية والبيضاء وأنهالوا عليه ضربا في رأسه وجسده حتى فقد الوعي بين أقدامهم بعد أن تلطخت أيديهم وملابسهم بدمائه.

كان ضرب "السيد" مقدمة لخطتهم الكبيرة وهي الاعتداء على عائلة الفرماوي، انتقلوا إلى منازل الضحية ولحقت بهم مجموعة مسلحة أخرى من أقاربهم.

تفصيل مشاجرة الأسلحة النارية بالقليويبة

طلقات خرطوش في كشافات الإنارة أطلقها أبناء عائلة أبو موسى في عرب العليقات ليسهل عليهم التحرك في الظلام بعتادهم، واطلقوا وابل من الطوب تجاه منزل السيد وشقيقه، ولم يكن في المنزل وقتها غير سيدات العائلة.

ضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية



"الحقونا فيه 20 مسلحا هجموا علينا وبيحدفوا البيت بالطوب".. مكالمة من سيدة دوت في هواتف أبناء عائلة الفرماوي، ليهرولوا وينجدوا نسائهم، لا يعلمون أن هذا جزء من خطة أولاد موسى.



وصل عدد من أبناء الفرماوي، فإذ بهدوء وظلام قاتل بعد تحطيم مصادر الإضاءة في المكان، وفجأة أطلق تجاههم وابل من أعيرة الخرطوش، ليكون هذا المشهد آخر ما تراه أعينهم.

ضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية

استقر رش الخرطوش في أعينهم، فأصيب 7 أشخاص منهم بانفجار في مقلة العين، مشهد بث الرعب في قلوب أهالي قرية عرب العليقات بالخانكة.



انتقل الوفد إلى مسرح الواقعة وبسؤال المصابين، قال "علاء الفرماوي"، شاب فقد إحدى عينيه، وشقيق "السيد" المصاب الأول هجموا على أخي وخانوا العهد والصلح الذي كان بيننا.

أحد ضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية

وأوضح من فقد عينه، كانت هناك مشاجرة بيننا وبين عائلة أولاد موسى، منذ سنتين بسبب لهو الأطفال، وانتهت بالصلح على أن ندفع لهم 250 ألف جنيه، وارتضينا ودفعنا.

وتابع ابن عائلة الفرماوي، بعد أن عض على شفتيه ألم وحسرة، عاملناهم بالحسنى طيلة السنتين، وكنا نزورهم في فرحهم وحزنهم، وكانوا يبادولنا الاحترام على غير ما يخفون، حتى ظفروا بأخي واعتدوا عليه ثم استمروا في جبروتهم حتى أفقدونا بصرنا بأسلحتهم.

أحد ضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية

أقصى عقوبه يطالب بها "يوسف الفرماوي" شاب في العشرين من عمره يبكي ويعزي نفسه في "عينه اللي راحت".

أحد ضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب العليقات دائرة المركز.

محرر الوفد وضحايا مشاجرة اللأسلحة النارية بالقليوبية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في القبض على 13 شخصا من المتهمين، وتحريز السلاح بحوزتهم، وجرى اقتيادهم إلى قسم شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

حبس المتهمين بإصابة 7 شباب بفقد ابصارهم خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الخانكة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه، وضبط وإحضار باق المتهمين.