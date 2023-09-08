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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب تدخل لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين وخلال تدخله للدفاع عن عائلته تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن شابا يدعى "محمد" لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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