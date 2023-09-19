محافظ الوادي الجديد يعلن فتح التظلمات لحركة تنقلات المعلمين في الإدارات التعليمية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن فتح فرصة التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع. وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه سيتم استقبال الطلبات لمدة 4 أيام ابتداءً من غد الأربعاء وعلى المعلمين المتأثرين بحركة التنقلات الأخيرة الاتصال بإداراتهم التعليمية لتقديم طلبات التظلم خلال الفترة المحددة ويجب أن تُقدم بإسم مدير الإدارة التعليمية التابعة لها المعلم وتحتوي على أسباب التظلم والمستندات الدالة على صحتها. ولن يتم النظر في أي طلب غير مرفق بالمستندات، وسيتم فحصها فوراً والرد عليها خلال 24 ساعة من تقديم التظلم. وأشار إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الحالي. تأتي هذه الخطوة لتأكيد الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في القطاع التعليمي بالمحافظة.



في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

يشدد المهندس سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالوادي الجديد ، على ضرورة تقديم الطلبات مع مراعاة وجود أسباب موضوحة وواضحة للتظلم وتقديم المستندات المؤيدة التي تثبت صحة الأسباب المذكورة. سيتم رفض أي طلب لا يتم تقديمه بالمستندات المطلوبة. من المتوقع أن تتم معالجة الطلبات والرد عليها بشكل سريع وفعال.

يأتي قرار فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين ضمن سياسة المحافظة في تحقيق العدل والإنصاف وتوفير بيئة عمل منصفة لجميع العاملين في القطاع التعليمي. كما أنه يعكس الحرص الكبير على مصلحة المعلمين وتوفير الفرص العادلة للترقية والتطور.

يعتبر فتح باب التظلمات فرصة للمعلمين الذين يرون أنه تم تقييمهم بشكل غير عادل أو أنهم لم يتم استيفاء حقوقهم بشكل كامل. يجب على المعلمين الذين يرغبون في تقديم التظلمات أن يتبعوا الإجراءات المطلوبة وأن يقدموا الأدلة والمستندات الداعمة لحججهم.

تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تعكس حرص المحافظة على تقديم بيئة عمل محفزة ومنصفة للمعلمين وتعزز من جودة التعليم وتطويره في المحافظة. من المتوقع أن يستمر هذا التوجه في المستقبل لضمان توفير فرص عادلة للتعليم والتطور لجميع المعلمين في الوادي الجديد.