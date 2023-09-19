أفضل موقع يقدم خدمات الرخص الدولية في السعودية 2024

دعونا في البداية نتحدث عن ما هي رخصة القيادة الدولية وما هي أهميتها بالنسبة لك عند السفر او القيادة في الخارج لكي لا تضع نفسك في مشكلة أو تحرم نفسك من ميزة القيادة في الخارج عندما تكون ذاهب الى دولة أخرى بغرض السياحة أو الترفية او حتى للعمل

ما هي أهمية الرخصة الدولية

اولاً: سوف تتمكن من قيادة السيارات في أي دولة حول العالم لأن الرخصة الدولية التي سوف نتحدث عنها معتمدة في 155 دولة حول العالم

ثانياً: سوف تستطيع استئجار سيارة في أي دولة حول العالم لأن الرخصة الدولية تكون ميزة مهمة جداً لتسهيل الإجراءات لتتمكن من استئجار سيارة في اي دولة حول العالم لأن بعض الدول لا تقبل استئجار السيارات باستخدام رخصة القيادة المحلية لذلك يجب وجود رخصة قيادة دولية معك

ثالثاً: الرخصة الدولية هي بمثابة توثيق وترجمة للهوية الوطنية الخاصة بك لأنها تحتوي علي بيانات هامة لقائد المركبة مثل ( الأسم - تاريخ الميلاد - صورة شخصية - رقم جواز السفر ) مما يُعزِّز مصداقية الشخص وأن اورقة قانونية

بعد ان انتهينا من الحديث عن أهمية الرخصة الدولية دعنا نرشدك علي النادي الأفضل لتتمكن من استخراج رخصة قيادة دولية بكل سهولة وأمان من مكان موثوق ومعتمد من 155 دولة حول العالم

موقع نادي الشرق الأوسط للسيارات والسياحة

يعتبر نادي الشرق الأوسط للسيارات والسياحة هو من أفضل وأقدم الشركات التي تقدم خدمات استخراج الرخص الدولية ولقد تأسس هذا النادي في عام 2005 وحصل على ترخيص رقم 1 بإصدار رخصة القيادة الدولية من وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور؛ ويمتلك النادي شبكة كبيرة من الفروع والوكلاء داخل وخارج السعودية وتوجد فروعه في عدة مدن رئيسية في السعودية مثل (الرياض – جدة – الخبر – أبها – تبوك).

فإن نادي الشرق الأوسط للسيارات يقدم لك أفضل سعر لاستخراج الرخصة الدولية وأيضا سهولة وسرعة التنفيذ كما أن يوجد لدية ميزة فريدة عن باقي الشركات التي تقدم نفس الخدمة وهي ميزة ( الدفتر + الكارت )

الدفتر هو عبارة عن كتيب صغير يوضح بيانات حامل الرخصة.

الكارت هو عبارة عن بطاقة بلاستيكية لسهولة حملها معك مثل بطاقة الهوية لتقديمها بسهولة عند طلبها منك

أما بالنسبة لسعر الرخصة الدولية التي يقدمها النادي هو أفضل من باقي الشركات الأخري بنسبة خصم تصل الي 35% عن باقي الشركات الأخري.

خدمة استخراج دفتر التربتيك من نادي الشرق الأوسط للسيارات

يوجد خدمات أخرى يقدمها نادي الشرق الأوسط للسيارات وهي خدمة استخراج دفتر التربتك أو ما يسمي بـ دفتر المرور الجمركي للسيارات وهذه ميزة أخري من ضمن مميزات النادي حيث يمكنك إستخراج وثيقة قانونية للسفر بسيارتك إلى دولة أخرى دون مواجهة المشاكل الجمركية كما أن يعد هذة الدفتر بمثابة جواز سفر للمركبة الخاصة بك حيث يجب عليك حمله معك عند السفر.

فقط كل ما عليك هو البحث في محرك البحث جوجل عن ( نادي الشرق الأوسط للسيارات والسياحة ) لتتمكن من الأستفادة بخدمات النادي بكل سهولة.