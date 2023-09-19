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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمين بالإفتاء: صيام يوم مولد النبي تقرب إلى الله (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالا بمولده؟. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء قالوا الصيام فى يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز ولا حرج فيه لأننا نتقرب فيه إلى الله، مثلما صام سيدنا النبي محمد يوم عاشورا شكرا لله نجاة نبى الله موسى". 

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واستكمل: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الإثنين والخميس، وعندما سئل عن هذا قال: هذا يوم ولودت فيه، وكأنه يشكر ربنا على نعمة الوجود".

وتعد إجازة المولد النبوي الشريف، من أهم الإجازات الرسمية في 2023، وقد أعلنت الحكومة، عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 لموظفي الدولة بقطاعيها الخاص والعام على أن يوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إجازة المولد النبوي.

وفي سياق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تقرر ترحيل الإجازة  2023 إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء وبذلك يحصل الموظفون على 3 أيام إجازات متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وهي فترة مناسبة بغية تمكن المسلمون من الاحتفال وزيارة الأهل والأحباب، وإهداء الحلوى للأقارب بمناسبة تلك الذكرى العطرة. 

 

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