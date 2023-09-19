حياتي ضاعت.. يوسف يبكي عينه التي فقدها بمشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية| فيديو

يبكي بحرقة، لكن من غير دموع، ويظهر في صوته الخافت حجم الألم الجسدي والنفسي الذي ألم به، ويردد "خطفوا نور عيني، هعيش ازاي".

"حياتي ضاعت" كلمات قالها "يوسف" طالب يبلغ من العمر 20 سنة، فقد عينه في مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية، قبل أن يسرد التفاصيل المأساوية التي في حرب العصابات بقرية عرب العليقات بمركز الخانكة.

يوسف وأحد ضحايا مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية

يقول يوسف وصلت إلى منزل ابن عمي علاء الفرماوي، بعد أن عرفنا أن هناك مشاجرة أسفل المنزل، وكان الظلام يعم المكان، وإذ بوابل من أعيرة الخرطوش أطلق تجاهنا من أفراد عائلة أبو موسى، ليفقدونا أعز ما نملك " أعيننا".

انفجار في مقلة العين:

ويكمل من فقد الأمل في الرؤية من عينه اليمنى، غدروا بينا بعد متصالحنا معاهم، الأطباء شخصوا حالتي بأني مصاب بانفجار في مقلة العين.

وطالب يوسف بالقصاص من المتهمين بعد جريمتهم التي لا تغتفر، قائلة، أقصى عقوبة على أفرد عائلة أولاد موسى، حتى تنطفئ نار قلوبنا ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب العليقات دائرة المركز.

يوسف الفرماوي

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في القبض على 13 شخصًا من المتهمين، وتحريز السلاح بحوزتهم، وجرى اقتيادهم إلى قسم شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.