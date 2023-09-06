الأمن يكشف حقيقة مشاجرة الـ"فيس بوك"

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "Facebook" بشأن وقوع مشاجرة بعين شمس ووجود وفيات ومصابين على خلاف الحقيقة .

وتبين من الفحص والتحري ان مشاجرة نشبت بين عاطلين دون إصابات بسبب المزاح وتم ضبطهما، وتولت النيابة التحقيق.

مقطع فيديو على فيس بوك

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب دون تشاجر ، والإدعاء بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ووفاة آخرون.

بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله عن وقوع وفيات أو مصابين وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين عاطلان مقيمان بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما أثناء المزاح إستخدم خلالها الأول صاعق كهربائى كان بحوزته دون إصابات ، وقد تم ضبطهما وبحوزة أحدهما الصاعق الكهربائى .

وبمواجهتهما أيدا ماسبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على" أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".

كما نصت المادة 241 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.