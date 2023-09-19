الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لقرارات الفائدة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، غدا الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.

وانخفض القطاع الصناعي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم دويتشه بوست 2.7 بالمئة.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور غروب ارتفع 4.2 بالمئة بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.

البورصة المصرية تسجل مستويات تاريخية وتتجاوز 20 ألف نقطة بمنتصف جلسة اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 22.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.357.2 تريليون جنيه.

صعود مؤشر إيجي أكس 30

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة، محققا بذلك أعلى مستويات تاريخية للبورصة.

صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.08%.