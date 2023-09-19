تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الأول في مسابقة الإبداع طموح

في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وبرعاية محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد الزملوط، وبإشراف نائب المحافظ، حنان مجدي، وتشجيعهم للطلاب الموهوبين في محافظة الوادي الجديد

قام اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوجيه التهنئة للطالبة سارة حسين سعيد على هذا الإنجاز الرائع وحصولها على المركز الأول في مسابقة الإبداع طموح في مجال البحث العلمي على مستوى الجمهورية. تدرس سارة في إدارة الداخلة التعليمية، وقد أثنى اللواء الدكتور محمد الزملوط على قدراتها وموهبتها العلمية الاستثنائية. وأعرب اللواء الزملوط عن فخره بمثل هذه الكفاءات الشابة وثقته في قدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات في مجالها.

تهنئة محافظ الوادي الجديد للطالبة سارة حسين

ومن جانبه، قام المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم في الوادي الجديد، بتهنئة سارة حسين سعيد على تحقيقها للمركز الأول في المسابقة الوزارية "الإبداع طموح". سارة تدرس في مدرسة المعصرة الثانوية وتميزت بمجهودها وابتكارها في مجال البحث العلمي، متحدثا عن أهمية الابتكار والإبداع في تطوير قطاع التعليم وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الانجاز حافزًا لجميع الطلاب في المحافظة للتفوق في شتى المجالات العلمية.

تعد هذه الانجازات العلمية والاكاديمية مفخرة للمحافظة ولجميع الطلاب والمعلمين في قطاع التعليم. وتعكس أيضًا التزام المحافظة بتوفير بيئة تعليمية حافزة ومحفزة لتطوير قدرات الطلاب وتعزيز اهتمامهم بمواضيع البحث العلمي.

ويتمنى اللواء الدكتور محمد الزملوط والمهندس سيد عبد العزيز مستقبلًا مليئًا بالنجاح والتفوق لسارة حسين سعيد، ويشجعون الجميع على الابتكار والاستمرار في السعي نحو تحقيق التميز في جميع المجالات العلمية والأكاديمية.

مسابقة الإبداع طموح التي نظمتها وزارة التعليم تعتبر فرصة رائعة للطلاب في الاستفادة من مواهبهم واكتشاف قدراتهم في مجال البحث العلمي.وتهدف المسابقة إلى دعم الطلاب الموهوبين وتعزيز الابتكار والإبداع في المدارس. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة في تطوير القدرات العلمية وتشجيع الشباب الواعد في مصر.

وبفضل مثل هذه المسابقات والتكريمات للشباب المبدعين، تتعزز ثقافة الإبداع والتميز في قطاع التعليم، وتتكشف المواهب الواعدة التي ستساهم في تطور مصر في المستقبل. وبذلك، يؤكد السلطات المحلية في الوادي الجديد على التزامها بتطوير قطاع التعليم وتشجيع الشباب على مواصلة السعي نحو النجاح والتفوق.