امرت جهات التحقيق ـ بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها.

التصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه جراء اصطدام سيارة نقل به بالقناطر الخيرية

وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، ومعاينة السيارة ورفع رقم الشاسية من قبل المهندس المختص، وسماع شهادة سائق السيارة النقل.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة المركز، ومصرع شخص.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صالح م ع"، 74 سنة، موظف بالمعاش، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة المتسببة بالحادث، والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طلقة بالرأس وجثمان بجوار توك توك.. جهود لكشف جريمة إنهاء حياة سائق بشبين القناطر

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان سائق توك توك، بجوار مقابر تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفى مصاب بطلقة بالرأس وبجواره مركبة التوك توك الخاصة به، جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثمان سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى، "مصطفى ص م"، 29 سنة، به طلق ناري فى الرأس، وبجواره مركبة توك توك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.