طلقة بالرأس وجثمان بالشارع.. جهود لكشف جريمة إنهاء حياة سائق بشبين القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان سائق توك توك، بجوار مقابر تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفى مصاب بطلقة بالرأس وبجواره مركبة التوك توك الخاصة به، جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

طلقة بالرأس وجثمان بجوار توك توك.. جهود لكشف جريمة إنهاء حياة سائق بشبين القناطر



وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثمان سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى، "مصطفى ص م"، 29 سنة، به طلق ناري فى الرأس، وبجواره مركبة توك توك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أختفاء طالب في شبين القناطر

وفي واقعة أخرى، تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر الشهر الجاري ولم يعد حتى الآن إلى منزله، وتحرر محضر تغيب وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه .



وقد تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من "محمد شعبان"، بتغيب نجله الطفل ويدعى "أحمد"، بالصف الأول الإعدادي عن المنزل منذ يوم 7 من الشهر الجاري، وحتى الآن، وقال في بلاغه إن نجله متفوق في دراسته وأنه مقيم في قرية الحصافة ويتلقى درسه في قرية كفر الدير المجاورة للقرية المقيم فيها.



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج للدرس يوم 7 من الشهر الجاري، ولم يعد مرة أخرى إلى المنزل وأن أسرته ليس لها أية خلافات مع أحد، كما أنهم لم يتلقوا أية اتصالات من آخرين بالعثور عليه أو طلب فدية، وقاموا بالبحث عنه في جميع القرى المجاورة وعند أقاربهم ولم يتم العثور عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 730083 لسنة 2023 إدارى شبين القناطر وتكثف الجهود للعثور على الطفل.





