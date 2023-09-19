جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق تروسيكل وإنهاء حياته بالعبور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء 3 أشخاص على سائق تروسيكل بالضرب وإحداث إصابته بنزيف داخلى بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، حيث جرى نقل الجثمان لمستشفى السلام بالقاهرة، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بهدف السرقة.. جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء علي سائق تروسيكل وإنهاء حياته بالعبور



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد بتعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طالب بشبين القناطر



كما تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض اختفاء طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر الشهر الجاري ولم يعد حتى الآن إلى منزله، وتحرر محضر تغيب وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه .



وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من "محمد شعبان"، بتغيب نجله الطفل ويدعى "أحمد"، بالصف الأول الإعدادي عن المنزل منذ يوم 7 من الشهر الجاري، وحتى الآن، وقال في بلاغه إن نجله متفوق في دراسته وأنه مقيم في قرية الحصافة ويتلقى درسه في قرية كفر الدير المجاورة للقرية المقيم فيها.



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج للدرس يوم 7 من الشهر الجاري، ولم يعد مرة أخرى إلى المنزل وأن أسرته ليس لها أية خلافات مع أحد، كما أنهم لم يتلقوا أية اتصالات من آخرين بالعثور عليه أو طلب فدية، وقاموا بالبحث عنه في جميع القرى المجاورة وعند أقاربهم ولم يتم العثور عليه.



وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 730083 لسنة 2023 إدارى شبين القناطر وتكثف الجهود للعثور على الطفل.

