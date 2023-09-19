الدقهلية تتصدى للعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

تابغ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة والتعديات بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

هذا وقد تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا ونبروه وشربين والسنبلاوين لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم تكليف، ريهام الحلو نائب رئيس المركز لمتابعة تنفيذ اعمال ازالة فورية لمخالفة تعدي على الأرض الزراعيه على مساحة 300متر مربع نطاق الجمعيه الزراعيه بقرية المنيل وتمت الازالة فورا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكد اللواء انور زغلول رئيس ركز ومدينة نبروه انه تم تكليف ،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها..

وأوضح قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز شربين انه تم تكلف طه السباعي واحمد مبارك نواب رئيس المركز لمتابعة اعمال ايقاف بناء مخالف وإزالة أعمده دور سادس بمنطقه عزبه الجزار داخل المدينه على مساحة 170 متر مربع وتمت الإزالة الفوريه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة..

واشاراحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى انه تم تكليف احمد طنطاوي نائب رئيس المركز لمتابعة تنفيذ اعمال إزاله فوريه في المهد لأحد المواطنين بأرض الجمال بنطاق مركز و مدينة السنبلاوين بداية من طريق السنبلاوين الزهايره علي مساحة قيراط أرض إصلاح زراعي داخل الحيز العمراني وتمت الازاله على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين من ناحية عزبة نديم التابعه لقرية الرمزيه التابعه للوحده القرويه بالمقاطعه حيث قام ليلة امس الخميس عبارة ايقاف صب اعمده خرسانه لدور تاني علوي وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.