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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق وإيران يبحثان الوضع السياسي في المنطقة

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان، الوضع السياسي في المنطقة.

 ذكر بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاءهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ(78) في نيويورك.

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 جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 ثمَّن الوزير الإيراني، زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى طهران، يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن تكريس التعاون المشترك والتوصل لبدء تطبيق الاتفاق الأمني بين البلدين، إذ بادرت الحكومة العراقية وبالعمل المشترك مع حكومة أقليم كردستان باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في هذا الإطار. 

 تابع أن "الجانبين تطرقا إلى المستجدات في العلاقات الأمريكية - الإيرانية، إذ تم إطلاق سراح 5 من المواطنين الأمريكيين مقابل إطلاق الأموال التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية والتي تصل إلى نحو (6) مليارات يورو"، مشيرًا إلى أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع السياسي والأمني في المنطقة والعلاقات الإيرانية- الخليجية، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة".

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