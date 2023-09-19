محافظ الوادي الجديد بتفقد سير أعمال تطوير ميادين مركز الداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير وتحسين عدد من الميادين في مركز الداخلة خلال جولته التفقدية للمركز، وكان برفقته المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وقد تابع اللواء دكتور محمد الزملوط أعمال تطوير ميدان 23 يوليو في مدينة موط، حيث أمر بتوسيع الشوارع الفرعية المؤدية إلى الميدان وإنشاء محاور دخول وخروج لتجنب وقوع حوادث المرور. وتم أيضًا تنفيذ ممشى على جانبي الميدان لتوفير مساحة حضرية لسكان الحي وتحسين المظهر الجمالي.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط الحديقة التي تم إنشاؤها في قرية الشيخ الوالي على مساحة 3000 متر مربع كمكان للتنفس للمواطنين، وأمر بزراعة النباتات فيها.

وفي إطار جولته التفقدية، ألقى اللواء الزملوط الضوء على أهمية تطوير المناطق العامة وتحسين البنى التحتية في المحافظة فقد أكد أنه من الضروري أن تكون الميادين والحدائق والشوارع في حالة جيدة لكي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز مستوى الحياة في المنطقة.

وأضاف الزملوط أنه سيتم العمل على تنفيذ مشاريع أخرى في المستقبل القريب لتحسين وتطوير المناطق العامة في الوادي الجديد. وسيستمر في متابعة تنفيذ هذه المشاريع بنفس الروح التي يعمل بها فريق المحافظة، وذلك للارتقاء بجودة الحياة ومنح المواطنين بيئة حضرية أفضل.

وقدم اللواء الزملوط شكره لفريق العمل المشارك في هذه المشاريع وأعرب عن فخره واعتزازه بأعمال التطوير التي تم إنجازها حتى الآن في المنطقة. وأكد أن الجهود المبذولة ستستمر لضمان رفع كفاءة الميادين والحدائق وتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء المحافظة.

كما أعرب اللواء الزملوط عن رضاه التام عن مستوى الأعمال التطويرية التي تم انجازها في مركز الداخلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الريفية، بهدف توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الوادي الجديد.

وأشاد الحاضرون بجهود اللواء الزملوط وتفانيه في خدمة المجتمع، معربين عن تأييدهم ودعمهم له في جهوده لتحقيق التقدم والازدهار في المحافظة. ويعد اللواء الزملوط من القادة الوطنيين المخلصين الذين يسعون لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتطوير المناطق النائية في البلاد.



من المتوقع أن تستمر الأعمال التطويرية ورفع الكفاءة في الميادين والمرافق العامة في محافظة الوادي الجديد، بهدف توفير حياة أفضل ومستدامة لسكان المنطقة، وتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي في المحافظة.

محافظ الوادي الجديد بتفقد سير أعمال تطوير عدد من الميادين في مركز الداخلة

محافظ الوادي الجديد بتفقد سير أعمال تطوير عدد من الميادين في مركز الداخلة

محافظ الوادي الجديد بتفقد سير أعمال تطوير عدد من الميادين في مركز الداخلة