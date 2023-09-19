محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مع أهالي مركز الداخلة، في مقر مركز شباب موط، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية و تم استعراض جهود الدولة التنموية والخدمية التي تتم حاليًا في المحافظة. كما تم بحث أهم المطالب والشكاوى التي تقدم بها أهالي مركز الداخلة.

وأعرب اللواء الزملوط عن حرصه على متابعة جميع المشروعات التنموية في المحافظة. وأكد على أهمية تعزيز التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

أحد أبرز الأمور التي تم تناولها في اللقاء هو تسليم أصحاب الأراضي في منطقة موط القديمة الأراضي البديلة، كتعويض عن الأراضي التي تم إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة. وتعد هذه المطالبة من أهم الملفات التي تشغل الأهالي في المنطقة، وقد أكد اللواء دكتور محمد الزملوط على ضرورة سرعة التعاطي معها وتسليم الأراضي لأصحابها في أقرب وقت ممكن، لتهيئة الظروف اللازمة لاستقرارهم وحياتهم المستقبلية.

ومن جانبه، أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز بأنه سيتم تسريع إجراءات تسليم أصحاب الأراضي في منطقة موط القديمة الأراضي البديلة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين وكما تم تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين من مبادرة الكثبان الرملية، وبحث موقف الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام

وتحدث اللواء الزملوط أيضًا عن أهمية استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام بعد افتتاحه وتشغيله بالكامل. وقد أوضح محافظ الوادي الجديد أنه يتعين دراسة الخطة التشغيلية للمستشفى واستغلالها بأفضل الطرق الممكنة، بهدف تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين في المنطقة وأشار إلى أن المستشفى سيكون معلمًا صحيًا حديثًا في المنطقة، وسيقدم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين. وأعرب عن تفاؤله بأن يصبح المستشفى قاعدة مهمة لتلقي الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة.

وتم السماح لقاعات المناسبات بعمل معارض مؤقتة بشرط تخفيض أسعار السلع بنسبة ١٥٪ على الأقل. وأمر بتحديد أسماء المقبولين في مدرسة التمريض بالمركز وإبلاغهم بالقبول في أقرب وقت ممكن، وتشكيل لجنة لمراجعة موقف الأراضي المخصصة للطرق داخل منطقة بئر موط (١) وإزالة أي تعديات أو مخالفات عليها. وسيتم دراسة التعدي على قنوات الري ببئر (١٦) الهنداو.

وأشاد الحاضرون بجهود اللواء الزملوط والقيادات التنفيذية في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمبادرات والمشاريع الخدمية التي تستهدف رفاهية المواطنين وتحسين مستوى الحياة في المنطقة. كما أكدوا التزامهم بالعمل المشترك لتحقيق التنمية والازدهار في الوادي الجديد.

يأتي هذا اللقاء الجماهيري كجزء من استراتيجية الحكومة المحلية للتواصل مع المواطنين وسماع مطالبهم وشكاواهم. وقد أكد اللواء دكتور محمد الزملوط على أهمية تعزيز التواصل البناء مع المجتمع وتحقيق تحسين مستوى الخدمات العامة في المحافظة. وتعد اللقاءات الجماهيرية مناسبة هامة لتقديم الشكر للمواطنين وللوقوف على متطلباتهم وضرورياتهم، بهدف تحسين جودة الحياة في المنطقة وتلبية احتياجاتها المتنوعة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريًا في مركز شباب موط بالداخلة