تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته في مركز الداخلة، مكان بيع الخضراوات والفواكه التابع للوحدة المحلية، وكان برفقته المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بالمواطنين وتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وأوصى بتوفير المنتجات الزراعية وعرضها في المحلات الثابتة والمتنقلة في المراكز والقرى بأسعار أقل من الأسواق الأخرى؛ لمكافحة ارتفاع الأسعار وجشع التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جهة أخرى، أمر المحافظ بتطوير وتحسين ميدان الشعراوي، وتحديد اتجاهات حركة المرور لضمان الأمان والسلامة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين الرئيسية في المحافظة وتحسين المظهر الحضاري.

واضاف المحافظ أيضاً أنه يجري حالياً دراسة إنشاء سلسلة من محلات البيع المعتمدة من قبل الحكومة في المناطق الريفية والمدن، بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. كما أشار إلى أنه سيتم تشجيع الشباب والمتعاونين الصغار في المجال الزراعي على زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، بهدف الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جديدة.

هذا وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للمحافظ على جهوده في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة. وأثنوا على تواجده الدائم وتفاعله مع مشاكلهم واحتياجاتهم.

ويأتي هذا الجهد ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمكافحة التضخم وتحسين مستوى المعيشة في الوادي الجديد والمحافظات الأخرى. وقد أكدت الحكومة أنها ستواصل توفير الدعم والمساعدات اللازمة للمناطق الريفية والأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص تنموية جديدة.

وفي نهاية جولته، أعلن المحافظ عن جهوده المستمرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد في المحافظة. ووجه شكره لكل المواطنين الذين يساهمون في هذه الجهود ويقدمون الدعم المطلوب. وعبّر عن تفاؤله بمستقبل أفضل للوادي الجديد، حيث يحقق التنمية الشاملة ويعم الازدهار على كافة الأصعدة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ "الوحدة المحلية" و"ميدان الشعراوي" بالداخلة