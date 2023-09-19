بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم في الدوري المصري

نقدم لكم في هذا المقال نظرة عن كثب على المواجهة الكروية الرائعة التي ستجمع بين نادي الأهلي ونادي المصري البورسعيدي. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة على أرض ملعب برج العرب.

يتطلع كل من الأهلي والمصري إلى هذه المباراة بحماس كبير وتركيز متجدد، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وبداية ناجحة في المسابقة. ستكون هذه المواجهة فرصة للاعبين للتألق وإثبات قدراتهم أمام جماهيرهم والمشجعين.

بصفة تاريخية، شهدت مباريات بين الأهلي والمصري البورسعيدي الكثير من الإثارة والندية، وهذا اللقاء لن يكون استثناءً. سيكون للمباراة طعمًا خاصًا لجماهير الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات والتنافس. يترقب عشاق الكرة العربية هذا اللقاء بشغف، في انتظار مشاهدة أداء اللاعبين ونتيجة المباراة.

الاهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر

تأتي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تُقام مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 19 سبتمبر. سيتم نقل هذه المباراة المثيرة عبر قناة ONTime Sports 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، وستكون تعليقاً على المباراة من قبل المعلق الرياضي حفيظ معاطي.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة حدثًا مميزًا ومشوقًا لجماهير الفريقين وعشاق كرة القدم عمومًا. يترقب الجميع مشاهدة الأداء المميز للفرق ومتابعة تفاصيل هذه المواجهة الرياضية الهامة.

مشاهدة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي

بينما ينطلق صافرة بداية الشوط الأول في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ضمن جولة الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء، ستكون توقيت المباراة مختلفًا حسب منطقتك. إليك مواعيد المباراة في بعض الدول:

- توقيت موريتانيا: الساعة 5:00 مساءً

- توقيت تونس والجزائر والمغرب: الساعة 6:00 مساءً

- توقيت ليبيا والسودان: الساعة 9:00 مساءً

- توقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن: الساعة 7:00 مساءً

- توقيت الإمارات وسلطنة عمان: الساعة 8:00 مساءً

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والمصري عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والمصري عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يُستضيف استاد الجيش ببرج العرب هذه المباراة الهامة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024. يسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار وجني الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. من جهة أخرى، يتطلع فريق المصري البورسعيدي الى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره في الموسم الجديد بقيادة المدير الفني علي ماهر.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

لقد التقى الفريقان في مجموع 126 مباراة في الدوري المصري على مر السنوات. وفي هذه المباريات، حقق النادي الأهلي الفوز في 69 مباراة، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل، وفاز المصري في 20 مباراة.

من بين هذه المباريات، يُعتبر أكبر فوز للأهلي كان في موسم 1979 عندما فاز بنتيجة 4-0. سجل للأهلي في تلك المباراة كل من فتحي مبروك، مختار مختار، محمود الخطيب، وشريف عبد المنعم.

تم تكرار هذه النتيجة أيضًا في موسم 1998، حيث فاز الأهلي بنتيجة 4-0 مرة أخرى. سجل للأهلي في تلك المباراة علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

هذه المباراتين تعدان من أبرز الانتصارات للنادي الأهلي في مواجهاته مع المصري على مر السنوات.