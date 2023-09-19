لعنة الاصابات تطارد ريال مدريد.. مستشفى الفريق تستقبل ضيفا جديدا

واصلت لعنة الإصابات، على نادي ريال مدريد الإسباني قبل مباراتين مهمتين، ليرتفع عدد لاعبي الفريق المصابين إلى 6 لاعبين.

ويستهل النادي الملكي مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، باستضافه يونيون برلين الألماني، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تعرض الظهير الإسباني داني كارفاخال، لإصابة أبعدته عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة الفريق الألماني.

كارفاخال

ويعاني ظهير المرينجي من إصابة عضلية، سيغيب على أثرها عن مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين، وكذلك مباراة ديربي مدريد.

سيلاقي ريال مدريد يوم الأحد المقبل اختبارًا صعبًا، أمام أتلتيكو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويأمل أنشيلوتي ألا يمتد غياب لفترة طويلة، نظرا لحاجة إليه حيث أعتمد عليه أساسيا، في أول 5 مباريات للفريق هذا الموسم.

ويلعب كارفاخال في صفوف ريال مدريد كظهير أيمن منذ 10 سنوات، عندما انضم للفريق قادما من باير ليفركوزن، مقابل 6.5 مليون يورو في عام 2013.

إصابات ريال مدريد

لينضم كارفاخال إلى مستشفى ريال مدريد، والتي تضم حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، اللذان تعرضا لأصابة في الرباط الصليبي، في بداية الموسم.

كما تضم قائمة المصابين، الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي يعاني من إصابة عضلية، ولاعب الوسط التركي أردا جولر، الذي يعاني من تمزق في الغضروف، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية.