محافظ القاهرة: مصر تقدر وتعتز بصداقتها مع شعب جنوب إفريقيا

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب إفريقيا مشيرًا إلى عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب إفريقيا بالقاهرة.

جاء ذلك خلال استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا برئاسة لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات بحضور السفيرة أميرة خفاجة، سكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية، وضم الوفد عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة ، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية ، والسفير جوزيه ماشمبي سفير جنوب أفريقيا ، وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة.

وقال محافظ القاهرة إن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور وتطابق الآراء إزاء شتى شئون القارة ذات الاهتمام المشترك.

روابط الصداقة والأخوة تربط مصر وجنوب إفريقيا

وأضاف محافظ القاهرة أنه فضلا عن روابط الصداقة والأخوة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، فهناك رابط أخر متمثل في طريق القاهرة كيب تاون، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد يربط الشمال الأفريقى بجنوبه آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التي يمر بها.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن ، والقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير مدن حديثة متكاملة الخدمات لهم فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها .

الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء المدن الذكية والحديثة فى كافة محافظات مصر

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء المدن الذكية والحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة مشيرًا إلى العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته عن تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها ، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار ، بالإضافة إلى تطوير الموانى البحرية، وقناة السويس فى إطار خطة الدولة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات مع دول العالم.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الدولة المصرية على توفير المناخ الملائم للإستثمار وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين ومن بينها الإستثمار مع الدول الأفريقية وعلى رأسها دولة جنوب أفريقيا ، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تنمية الصناعات الموجودة بها والتوسع فى التصنيع المحلى.

واستعرض محافظ القاهرة مع الوفد أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على المستوى العالمي وحاضنة لحضارات مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة التى يزيد عمرها عن 1054 عام هي تمثيل شامل وجامع للحضارات الإنسانية مجتمعة، وتعد متحفاً مفتوحاً ونافذةً على الثقافات .

وعبر لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية والوفد المرافق له عن إعجابهم بالقرارات الحكيمة والجريئة للقيادة السياسية المصرية بإنشاء مدن ذكية جديدة ، مشيرين إلى وجود وفد رئاسى بصحبتهم للإطلاع على تجربة مصر فى بناء المدن الجديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر فى تحلية المياه، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة والتصنيع.