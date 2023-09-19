الشمراني: نيمار كان "عالة" على الهلال

أثار النجم السعودي الدولي ناصر الشمراني الجدل في المملكة العربية السعودي حول رأيه في أداء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مواجهة أزرق الرياض أمام نادي نافباخور الأوزبكي، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمس الاثنين.

ناصر الشمراني: نيمار عالة على الفريق

انتهت مباراة الهلال بالتعادل مع نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وظهر نيمار بمستوى متواضع كما قال ناصر الشمراني، مؤكدًا بأنه كان عالة على الفريق.

وفي تعليق للشمراني على مستوى الهلال ونيمار في المباراة الأولى بدوري الأبطال هذا الموسم، قال: "اللاعب نيمار كان عالة على الفريق في المباراة ومعه البرتغالي روبن نيفيز".

كان رد الجمهور على تعليق ناصر الشمراني أنه لا يجب الحكم على لاعب خاض للتو ثاني مباراة له مع الفريق منذ التوقيع الرسمي، خاصة وأن اللاعب عائد من إصابة طويلة غاب بسببها لأشهر عن الملاعب.

نجح نيمار في أول مباراة له مع نادي الهلال في صناعة هدفين والتسبب في ركلة جزاء لأزرق الرياض، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1 على حساب نادي الرياض.

لعب الهلال 7 مواجهات في الموسم الحالي ببطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، حقق الانتصار في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب ببطولة دوري روشن.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا