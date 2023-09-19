المصري يؤكد عدم مشاركة ثنائي الفريق أمام الأهلي ويوضح السبب

أكد الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن هناك مفاجأة بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف كل من أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبي الزمالك.

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قال الحسيني أبوقمر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بإيقاف أحمد أيمن منصور وأحمد عيد”.

وأضاف: "المصري قام بعمل جميع الإجراءات الرسمية للتعاقد مع هذا الثنائي واللاعبين خاضوا فترة الإعداد بشكل كامل، واللاعبين أصبحوا جاهزون للمباريات، ولكن فوجئنا بقرار الإيقاف.

وتابع: “للأسف الاتحاد المصري لكرة القدم هو من بارك فى قيدهم للنادي المصري ووقتها اتحاد الكرة بسبب أنه أخطرنا أن الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ليس مقيدين فى أى نادي لذلك تم التعاقد معهم”.

أتم: “وقت الاستعلام عن الثنائي كان لا يوجد أى نادٍ لهم، لماذا الآن تقرر إيقاف الثنائي قبل مباراة مهمة أمام الأهلي اليوم فى الدوري؟؟ وتجعلهم يغيبه عن المباراة؟؟”