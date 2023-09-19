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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدحت عبد الهادي يعقد جلسة خاصة مع رباعي دفاع الزمالك

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

عقد  مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي على  جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.

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وجاءت الجلسة بعد نهاية مران الزمالك، من أجل شرح العديد من التعليمات الفنية بشأن التمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعية.

وحضر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جزء من الجلسة للتنسيق مع مدحت عبد الهادي بشأن بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي

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