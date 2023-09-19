أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة أرتا سولار

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الزمالك جلسة لتصحيح ومعالجة بعض الجوانب الدفاعية خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

اقرأ أيضا …

وتطرقت الجلسة في المران الزمالك اليوم بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث خلالها الكولومبي أوسوريو عن بعض الملاحظات على أداء كل لاعب، و امتدت الجلسة لما يزيد عن 30 دقيقة.

طالب المدير الفني للزمالك أنه لن يرضى بأن تكون انطلاقة الموسم المحلي الجديد بصورة سلبية، وأن ما حدث في مباراة آرتا سولار غير مقبول بالنسبة له.

وحرص أوسوريو خلال التقسيمة الفنية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .