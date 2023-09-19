الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ينظم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني غدا الأربعاء بقاعة الاجتماعات بفرع البنات بمدينة نصر، برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والسادة النواب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز: إن الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ويشارك في تنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والأكاديمي بالجامعة في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م ومبادئ التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيحاضر فيها اللواء د. إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية البنات الأزهرية بالفيوم

في سياق آخر أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جولة تفقدية إلى كلية البنات الأزهرية بالفيوم قام خلالها بتفقد القاعات الدراسية، والكنترول المركزي بالكلية، كما تفقد مكتبة الكلية، وواصل جولته التفقدية بمتابعة سير العمل داخل إدارات الكلية المختلفة بداية من شئون الطالبات، حيث وجه فضيلته بسرعة إنهاء شهادات التخرج لطالبات الكلية الحاصلات على الليسانس هذا العام، كما وجه رئيس الجامعة بالتيسير عليهن.



كما تفقد مجمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يضم مسجدًا كبيرًا وقاعات دراسية مختلفة، ومركزًا للحاسب الآلي، ووجه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل لهذا الصرح العلمي الكبير من أجل مصلحة طالبات الكلية وخدمة العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، واستمع لشرح عن الأنشطة التي يقوم عليها فرع المنظمة في محافظة الفيوم بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد إبراهيم حسنين، عميد كلية البنات الأزهرية بالفيوم، والدكتور محمد سرحان، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور أحمد رمضان صوفي، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور عمرو عبد العاطي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم.