إنشاء كلية هندسة للفتيات فى قنا تتبع جامعة الأزهر

ناقش محافظ قنا، أشرف الدوادي، اليوم الاثنين، مع وفد من جامعة الأزهر الشريف، تذليل بعض العقبات تمهيدا لبدء الدراسة بكلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا، والتى تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الازهر، يتم انشائها على مستوى محافظات الصعيد.

ضم الوفد، الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور ابراهيم حسن عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا، وذلك لمناقشة جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إتصال هاتفي من الدكتور أحمد الطيب..

وناقش المحافظ مع شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، عبر اتصال هاتفي، خلال الاجتماع، الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الازهر لخدمة فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر في محافظات اسيوط والقاهره ، وذلك للتخفيف عن كاهل اسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

وأكد المحافظ، حرصه علي تقديم كافة اوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الازهر من ابناء المحافظة.

توجه فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي بأسيوط، بالشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية، وكذلك دعمه المستمر لإفتتاح كلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا والتى ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن.

وبيّن نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي بأسيوط، أن الكلية ستكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعى منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق.