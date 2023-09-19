الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزي

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى شربين المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة  بمستشفى شربين الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اقسام الاستقبال والداخلي والغسيل الكلوي وبنك الدم والمعامل ، والصيدلية ، والمطبخ وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ .

وأكد  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن جزء كبير من تقديم الخدمة الطبية للمرضى هي حسن الاستقبال والابتسامة في وجوههم أهم بكثير من تقديم الخدمة الطبية ذاتها، لأن المريض، أو أحد أفراد أسرته يريد أن يستمع إلى كلمة طيبة تهدئ من روعه وتخفف من آلامه.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية 

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