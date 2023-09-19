لقي طالب حتفه غرقا في إحدى الترع بمدينة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، حيث انقلبت به سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة طالب بالصف الثالث الثانوى، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجرى انتشال السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

انقلاب سيارة ملاكي بترعة يكتب نهاية حياة طالب ثانوي بشبين القناطر



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقوط سيارة ملاكي بترعة عزبة حجازي بطريق كفر الور دائرة المركز، حيث أسفر الحادث عن وفاة "ع م م"، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم كفر الشرفا، غرقا بمياه الترعة.



جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم انتشال السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

جهود مكثفة لكشف واقعة وفاة سائق تروسيكل بالعبور

وفي العبور تكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء 3 أشخاص على سائق تروسيكل بالضرب وإحداث إصابته بنزيف داخلى بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، حيث جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد بتعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.



وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.