إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي يواجه به نظيره فريق زد بعد قليل بافتتاح مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على تشكيل الاسماعيلي لمواجهة زد ..

في حراسة المرمى .. أحمد عادل

في خط الدفاع .. أحمد محسن ، محمد عمار ، محمد هاشم ، إياد العسقلاني .

في خط الوسط ..محمد حسن ، عماد حمدي ،نادر فرج ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم .. باسم مرسي.

البدلاء .. محمد فوزي ، عصام صبحي ،محمد نصر ،محمد دسوقي ،محمد مخلوف ،مروان حمدي ،محمد عبد السميع ، الشبراوي ،ياو أنور.

يتسلح فريق زد الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، بصفقاته الجديدة في اللقاء الأول المنتظر له أمام الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء في الانطلاقة الاولى بدوري النيل.

وتقام مباراة زد والاسماعيلي عصر اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.