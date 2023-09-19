قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى 5 شهادات ادخارية ذات عائد شهري

ارتفعت عمليات البحث عن أعلى عائد تحققه الشهادات الادخارية، يأتي ذلك في ظل ترقب الجميع لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي أعلى 5 شهادات ادخارية

شهادات بنك مصر والأهلي المصري

الشهادة البلاتينية وشهادة القمة من بنكي مصر والأهلي المصري، لمدة 3 سنوات للعائد الثابت: تمنح فائدة سنويا بنسبة 19% يصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادات ذات العائد المتدرج، تكون مدتها 3 سنوات، تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادات ذات العائد المتغير، مدتها 3 سنوات بعائد المتغير: سعر الفائدة 19.5% سنويا يصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي.

شهادة بنك القاهرة

فيما يوفر بنك القاهرة شهادة ثلاثية بسعر فائدة سنوي 19% ويتم صرف العائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك العربي الإفريقي

فيما يقدم البنك العربي الإفريقي، شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.

البنك التجاري الدولي (CIB)

شهادة Wealth أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة السنوي عليها 19% ويصرف العائد شهريا، بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه، تليها الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت والتي سجل سعر الفائدة السنوي عليها 18%، ويصرف العائد شهرياً، بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 2 مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

أما الشهادة الثلاثية (Plus) للعائد الثابت فقد سجل سعر الفائدة السنوي عليها 17.5%، ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.، والشهادة الثلاثية (Prime) للعائد الثابت سجل سعر الفائدة السنوي عليها 17%، ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 50 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.