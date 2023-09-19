مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

يقود كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في القمة الكروية التي ستجمعهما في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يعتمد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على مبابي في الجانب الهجومي لمنح أفضلية لفريقه بهز الدفاعات الألمانية لحسم اللقاء وخطف 3 نقاط في مستهل دور المجموعات لعدم الدخول في حسابات معقدة، لا سيما وأنهما يتواجد في مجموعة الموت مع ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند:

حارس المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

الوسط: زائير إيمري، أوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي، كولو مواني، مبابي.

تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء غدًا الثلاثاء، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

تاريخ المواجهات:

التقى باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في 4 مواجهات من قبل، إذْ تعادلا الفريقين في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020، إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي البطولة.