محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 178 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 178 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2023، وذلك بإجمالى 1 مليون جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 32 شابًا وفتاة (10 من الذكور -22 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 118.7 مليون جنيه استفاد منها 13134 شابًا وفتاة ( 6241ذكور - 6893 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..

وأكد ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال مختار، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض دون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر،وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.