انتشال التميمي: نسعى إلى أفلام تتحدى القوالب النمطية

يواصل مهرجان الجونة استعداده للدورة السادسة المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر القادم، وكشفت إدارة المهرجان عن مجموعة أولى من الأفلام المنتظرة فى تلك الدورة عن الدوافع خلف اختيار أفلام هذه الدورة، قال انتشال التميمى، مدير المهرجان: «كانت عملية الاختيار رحلة من الاستكشاف والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدّى القوالب السردية النمطية، وتنشأ حوارًا بين الثقافات. كلّ فيلم اختارناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما».

أما ماريان خورى، المديرة الفنية للمهرجان، أضافت: «أعرف مهرجان الجونة السينمائى منذ انطلاقته، رغم أننى انضممتُ إليه حديثًا. لطالما سعى المهرجان ليصبح منصّة تحتفى بجميع أطياف السينما. وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصنّاع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضاً للأصوات التى تجسّد مستقبل صناعتنا. تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضى محبى السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة».

من الأفلام المهمّة التى سيعرضها المهرجان «تشريح سقوط» للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ«السعفة الذهبية» فى مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقى «على قارب الأدامان» للمخرج الفرنسى نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة «الدبّ الذهبي» فى مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً «درب غريب» للمخرج البرازيلى غوتو بارنتيه الذى حصد 4 جوائز مهمة فى دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائى.

الأفلام المختارة إلى الآن هى الآتية:

«تشريح سقوط» Anatomy of a Fall) جوستين ترييه (فرنسا) روائى طويل.

ساندرا (ساندرا هولر) كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل (صامويل تييس) وابنهما دانيال (ميلو ماشادو غرانير) المصاب بعمى جزئى، فى بيت جبلى واقع فى جبال الألب الفرنسية. عندما يموت صامويل فى ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحارًا أم حادث مفتعل.

نال الفيلم «السعفة الذهبية» فى مهرجان كانّ السينمائى 2023.

«كرورا» The Buriti Flower) جوان سالافيزا، رينيه نادر ميسورا (البرازيل) روائى طويل.

من خلال عينى طفلها، تعود باتبرو (إيلدا باتبرو كراهو) بالزمن إلى نحو ثلاثة عقود، إلى تاريخ أجدادها الأصليين، فى قلب الغابات البرازيلية. يروى الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل. عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا أنهم، تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة.

حصل الفيلم على جائزة المجموعة فى مسابقة «نظرة ما» داخل مهرجان كانّ السينمائى 2023.

«إيكو» The Echo، تاتيانا هويزو (المكسيك، ألمانيا) دوكودراما طويل.

فى قرية إيل إيكو المكسيكية، يعتنى الأطفال بالماعز وبكبار السن فى عائلاتهم. وفيما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات.

فاز «إيل إيكو» بجائزة أفضل فيلم وثائقى وأفضل مخرج فى قسم «إنكاونتر» فى مهرجان برلين 2023.

«مايو ديسمبر» May December| تود هاينز (الولايات المتحدة الأمريكية) روائى طويل.

بعد مرور عشرين عامًا على قصّة حبّ غرايسى (جوليان مور) وزوجها جو (الذى يصغرها بـ23 عامًا) التى شغلت صحف الفضائح فى البلاد، تأتى إليزابيث بيرى (ناتالى بورتمان) وهى نجمة هوليوودية، لقضاء بعض الوقت مع العائلة بهدف التقرّب من غرايسى التى ستؤدى دورها فى فيلم، وهو ما ينتج عنه وقوع الأسرة تحت الكثير من الضغوطات.

عُرض الفيلم فى مسابقة مهرجان كانّ 2023.

«ليلة غامضة–إلى اللقاء هنا، فى أى مكان» Obscure Night–Goodbye Here, Anywhere) سيلفان جورج (فرنسا، سويسرا) وثائقى طويل.

مليلة، مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية، تقع على الحدود البرية التى تفصل أفريقيا عن أوروبا، ويتّجه إليها المهاجرون من آسيا وبلاد المغرب وأفريقيا. بقعة جغرافية يمكن أن نرى فيها سياسات الهجرة الأوروبية ومخاطرها وعواقبها.

حصل الفيلم على تنويه خاص فى مهرجان لوكارنو 2023، حيث عُرض فى المسابقة الدولية. «على قارب أدامان» On the Adamant) نيكولا فيليبير (فرنسا) وثائقى طويل.

دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين فى قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم فى رفع روحهم المعنوية. تنتشر على متن القارب أجواء رقيقة ومرحة من الحرية، وهى مشبّعة بهالة من الدفء والتعاطف والفضول.

فاز الفيلم بجائزة «الدب الذهبي» فى مهرجان برلين السينمائى 2023.

«برج بلا ظلال» The Shadowless Tower جانغ لو (الصين) روائى طويل.

جيو وينتونغ (سين بايكينغ)، ناقد طعام كهل، يجوب على المطاعم المحلية فى مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصوّرة أويانغ الأصغر منه سنًا. جيو مُطلّق ولديه ابنة فى السادسة، علاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد للحياة، بينما يعيد النظر فى فشله كأب وابن وحبيب.

شارك الفيلم فى مهرجان برلين 2023، كما حصد فى مهرجان بكين السينمائى الدولى جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل (سين بايكينغ)، وجائزة أفضل ممثّل مساعد (تيان جوانغ جوانغ)، وأفضل سيناريو (جانغ لو)، وأفضل تصوير سينمائى (بياو سونغري).

«درب غريب» A Strange Path) غوتو بارنتيه (البرازيل) روائى طويل.

مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولًا إحياء العلاقة مع والده، فى ظلّ تسارع تفشّى وباء كورونا فى أنحاء البرازيل. لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيدًا بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر.

حصد الفيلم أربع جوائز فى مهرجان ترايبيكا السينمائي: «أفضل فيلم روائى طويل دولي»، «أفضل تمثيل» (كارلوس فرانسيسكو)، «أفضل سيناريو»، «أفضل تصوير سينمائي» (لينغا أكاسيو).

«شباب (ربيع)» (Youth (Spring) وانغ بينغ) الصين، فرنسا، لوكسمبور، (هولندا) وثائقى طويل.

صُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور على العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس فى الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ وضمات من الأمل.

شارك الفيلم فى مسابقة مهرجان كانّ السينمائى 2023.

فى إطار اختيارات مهرجان الجونة السينمائى هذا العام، يسرّنا الإعلان عن مجموعة فريدة من الأعمال الأولى والثانية، تلك الأفلام التقطت جوهر المواهب الواعدة التى تأتى من مناطق مختلفة من العالم، واستطاعت أن تبهر الجميع فى جولاتها على المهرجانات، حيث حصلت على الثناء ونالت الجوائز. من بين الجواهر التى قدّمها سينمائيون واعدون، وقع اختيارنا على الأفلام الآتية:

«لا شيء أخسره» All to Play For دلفين ديلوجيه (فرنسا) روائى طويل) العمل الثانى للمخرجة.

تعيش سيلفى (فيرجينى إيفيرا) برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثى عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفى عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه فى دار رعاية.

شارك الفيلم فى قسم «نظرة ما» داخل مهرجان كانّ 2023.

«أن نحلم ونموت» Dreaming & Dying (نيلسون يو) سنغافورة، إندونسيا (روائى طويل) العمل الأول لمخرجه.

بعد مرور سنوات عدة، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء هم فى منتصف أعمارهم. ينطلق الثلاثى فى رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، إلا أن إجازتهم معًا تأخذ منعطفًا غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة فى الظهور.

نال الفيلم جائزتين فى مهرجان لوكارنو السينمائى، وهما «النمر الذهبي» وجائزة أفضل عمل أول.

«بورتريه عائلي» Family Portrait (لوسى كير) الولايات المتحدة الأمريكية) روائى طويل| العمل الأول لمخرجته.

تبوء محاولة إحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية بالفشل، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفى الأم، فتبدأ ابنتها فى رحلة حثيثة للعثور عليها.

شارك الفيلم فى مهرجان لوكارنو ضمن مسابقة صنّاع أفلام الحاضر.

«وأمكننى الغرق بسبات» If Only I Could Hibernate (زولجارغال بيورفداش) منغوليا، فرنسا، سويسرا (روائى طويل) العمل الأول لمخرجته.

أولزى (باتسوج أورتسايخ)، مراهق فقير يسعى للفوز فى مسابقة علمية تؤهله للحصول على منحة. فى هذه الأثناء، تعثر والدته على عمل فى الريف، فتتركه برفقة أشقائه الصغار فى مواجهة البرد القارس. شارك الفيلم فى مسابقة «نظرة ما» فى مهرجان كانّ السينمائى 2023.

«بلاد ضائعة» Lost Country (فلاديمير بيريشيتش) صربيا، كرواتيا، فرنسا، لوكسمبورغ (روائى طويل) العمل الثانى لمخرجه.

صربيا 1996. خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان (يوفان غينيتش) ابن الـ15 عامًا بالثورة الأعنف فى حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة (ياسنا ديوريسيتش) التى تشارك النظام الفاسد الذى يثور ضده هو وأصدقاؤه.

شهد الفيلم عرضه العالمى الأول فى قسم «أسبوع النقّاد» فى مهرجان كانّ السينمائى، حيث فاز بجائزة لوى روديرير.

«عدواني» Scrapper شارلوت ريغان (المملكة المتحدة) روائى طويل، العمل الأول لمخرجته.

يستكشف الفيلم قصّة جورجى جورجيا، صبية فى الثانية عشرة من عمرها، تعيش بمفردها فى شقّتها فى لندن، وفجأةً، يعود إلى حياتها والدها الغائب، فيقلبها رأسًا على عقب. يؤدى دور والدها هاريس ديكنسون الذى شارك فى «مثلّت الحزن» الحائز على «السعفة الذهبية» فى مهرجان كانّ 2022.

حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى فى مهرجان سندانس.

«ستيبنه» Stepne (مارينا فرودا) أوكرانيا، ألمانيا، بولندا، سلوفاكيا (روائى طويل) العمل الأول لمخرجته.

تدور الأحداث فى الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس فى عالم ما بعد الاتحاد السوفياتى. إنها قصة أناتولى (أولكساندر ماكسياكوف)، رجل عائد إلى بلدته ليعتنى بوالدته المحتضرة.

فاز الفائز بجائزة أفضل مخرجة فى المسابقة الدولية لمهرجان لوكارنو 2023.

«طوطم» Totem (ليلا أفيليس) المكسيك، الدنمارك، فرنسا) روائى طويل) العمل الثانى لمخرجته.

سول (نايما سنتيس)، طفلة فى السابعة، تقضى يومها فى منزل جدها، وتساعد أفراد عائلتها فى الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرةً روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلّى.

نال الفيلم الجائزة الكنسية فى مهرجان برلين 2023، جائزة «الطائر النارى الذهبى» لسينما الشباب فى مهرجان هونغ كونغ، وجائزة أفضل مخرج وأفضل موسيقى فى مهرجان بكين السينمائى.

«همسات النار والماء» Whispers of Fire & Water لوبداك تشاترجى (الهند) روائى طويل، العمل الأول لمخرجه.

شيفا، فنّان تجهيز صوتى من كلكتا، يزور أكبر منطقة لاستخراج الفحم فى شرق الهند. يكافح للعثور على عملاء محتملين فى عمله، فتتفاقم مشكلاته وتتشابك حياته مع تلك التى فى المناجم.

شارك الفيلم فى مسابقة صنّاع أفلام الحاضر فى مهرجان لوكارنو 2023.

«سماء بلاستيكية» White Plastic Sky) تيبور بانوتشكى، سارولتا تسابو)المجر، سلوفاكيا| روائى طويل) عمل أول.

2123. أمام شح الموارد، ما عاد الجنس البشرى يستطيع العيش إلا من خلال المقايضة: فى سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجًا إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق فى مهمة لإنقاذها.

شارك الفيلم فى مهرجان برلين 2023، ومهرجان أنسى لسينما التحريك، كما نال تنويهًا خاصًا فى مهرجان زغرب الدولى لأفلام التحريك.