النصر وبيرسيبوليس.. التكافؤ سمة المواجهات التاريخية

على الرغم من التفوق الهائل لصالح النصر على مستوى القيمة التسويقية من الصفقات القياسية التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن المواجهات التاريخية أمام بيرسيبوليس الإيراني تتسم بالتكافؤ بينهما، وذلك قبل الصداع المنتظر بينهما في دوري أبطال أسيا.

ويتواجد النصر في إيران لبدء مشواره في دور المجموعات في دروي أبطال أسيا، عندما يواجه بيرسيبوليس على ملعب أزادي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة بتوقيت السعودية.

والتقى النصر مع بيرسيبوليس في أربع مواجهات سابقة في دوري أبطال أسيا منهم واحدة بمسماها القديم بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1997.

وفاز النصر أول مباراتين، بينما فاز بيرسيبوليس في آخر مباراتين، علما بأن المباراة الأخيرة كانت في دوري أبطال آسيا لنسخة 2020 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله وحسمت المباراة بركلات المعاناة الترجيحية في نصف النهائي للفريق الإيراني.

ويبحث النصر عن انطلاقة إيجابية في المعترك الآسيوي في ظل السعي نحو الهدف المنشود بالتتويج بدوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تغلبه شباب أهلي دبي الإماراتي بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة فاصلة.

وتعد زيارة النصر السعودي في الأراضي الإيرانية هي الأولى منذ أعوام بسبب الأزمة السياسية بين البلدين منذ عام 2016.

واستقبلت إدارة وجماهير نادي بيرسيبوليس، بعثة النصر السعودي التي يتواجد بها كريستيانو رونالدو في أجواء احتفالية كبيرة.

أهدت إدارة نادي بيرسيبوليس الإيراني، سجاد إيراني إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.