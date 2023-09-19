علماء الأوقاف يتحدثون عن "السنة النبوية ومكانتها في التشريع" بـ27 محافظة

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "السنة النبوية ومكانتها في التشريع"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن السنة النبوية المشرفة المصدر الثاني للتشريع، وأن طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله (عز وجل)، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"، وقد نهى الحق سبحانه وتعالى وحذر من مخالفة أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال سبحانه وتعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله كَمَا حَرَّمَ الله"، وأن السنة جاءت شارحة ومبينة ومتممة للقرآن الكريم, يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ".

كما أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "أَلا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ" أي: أوتيت القرآن الكريم وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر، وأن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقـلالهـا بتشريع الأحكام ضـرورة دينيـة، ولا يخـالف في ذلك إلا من لا حـظ له في ديـن الإسلام.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المركز الإسلامي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد 77 برأس البر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفاروق (رضي الله عنه).

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد دليور.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المدينة المنورة.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد لطفي شباره.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطلمبات.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العوام.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحري.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو عمار.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي شبل.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عبدالكريم.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد رياض الصالحين.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أولاد حجازي.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عبد المنعم رياض.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضوان.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد معوض حسن.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد طلبة خليل.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القطب.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زينب حمودة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزلفى.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أحباب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).