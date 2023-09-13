الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الثانية من العمال المستوفين لأوراق تسلمهم العمل

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الثانية من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، وعلى كل منهم أن يتوجه إلى مقر مديريته يوم الأحد القادم 17 سبتمبر 2023م لمعرفة مكان التدريب بالمديرية، علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.



وعلى المديريات تنفيذ الدورة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل وموافاة الإدارة المركزية للموارد البشرية بأسماء كل من يجتاز الدورة التدريبية لتحديد يوم التعاقد واستلام العمل، علمًا بأن من لم يحضر الدورة المحددة لن يكون له الحق في استكمال إجراءات التعاقد، وذلك على النحو التالي

