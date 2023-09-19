الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تأثيرات ظاهرة "النينيو" في تغيرات درجات الحرارة

ظاهرة النينيو
ظاهرة النينيو

عرضت إكسترا نيوز تقريرًا معلوماتيًا حول ظاهرة النينيو، حيث أوضح التقرير أن الظاهرة هي سلسلة من أحداث الحرور والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء بالمحيط الهادئ، وتحدث عند حدوث انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر.
 

ظاهرة النينيو 


وتابع التقرير أن ظاهرة "النينيو" تحدث من كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر عادة لمدة 9ـ12 شهرا، لكنها قد تدوم لعدة سنوات في كل مرة، وتظهر الظاهرة في طريقة حركة الهواء والرطوبة ما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى اقتران ظاهرة النينو عادة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي ووسط آسيا، كما تتسبب في حدوث موجات جفاف شديدة فوق أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية.

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