الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي الزمالك يخوض تدريبات إضافية

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى الثلاثي إبراهيما نداي وعلي ياسر ومحمد صلاح  ثلاثي هجوم فريق الزمالك تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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 أدى الثلاثي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

 قاد هذه الفكرة أحمد مجدي المدرب المساعد، الذي تولى إرسال الكرات العرضية ومنح اللاعبين التعليمات الفنية.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة  الزمالك وبيراميدز:

تبدأ أحداث المباراة في المباراة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز مساء اليوم  الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت الإمارات، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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