عبد الله جمعة يتعافى من إصابته ويشارك في مران الزمالك

شارك عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

عبدالله جمعة كان يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية

شارك عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تبدأ أحداث المباراة في المباراة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس القادم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .